عرقاب يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي سبل التعاون في مجال المحروقات

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق، ارنييستوا ماكس تونيلا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد هام متعدد القطاعات.

وجرى خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور إطارات من الوزارة، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة، بحث حالة علاقات التعاون الثنائي، في مجال الطاقة والمناجم، ولاسيما فيما يخص تفعيل مخرجات زيارة الصداقة والعمل، التي أجراها رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب جاسينتو نيوسي، إلى الجزائر، يومي 28 و29 فيفري الماضي.

كما ناقش الطرفان، حسب ذات المصدر، الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر، من حيث مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات، وكذا تطوير الحقول، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد البترولية.

وأكد وزير الطاقة، استعداد الجزائر لدعم جمهورية موزمبيق، من خلال التكوين في مهن المحروقات ونقل درايتها وخبراتها في هذا المجال، سيما في إطار استراتيجية سوناطراك لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، على غرار السوق الإفريقية.

كما مكّنت المحادثات، من تحديد فرص التعاون الهامة في مجال انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية والتكوين. بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في المجال المنجمي واستغلال الموارد المعدنية.

ومن جانبه، أعرب الوزير الموزمبيقي، عن اهتمام بلاده لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون في ظل علاقات الصداقة المتينة، التي طالما ميزت العلاقات القائمة بين البلدين.

كما أبدى تونيلا، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات، خاصة في مجال المحروقات، من خلال دراسة إمكانية تواجد سوناطراك بالموزمبيق، لتطوير وتنمية قطاع المحروقات.

شرف الدين عبد النور