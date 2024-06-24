عرقاب يبحث سُبل تعزيز التعاون الطاقوي و المنجمي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، غيرد مولر، والوفد المرافق له، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وتناول اللقاء، حسب بيان وزارة الطاقة، سُبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم، مع هذه المنظمة الأممية، حيث قدّم وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، لمحة عامة عن مختلف البرامج التنموية للقطاع، ولاسيما في مجالات المحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، من أجل الوصول إلى مزيج طاقوي متنوع ومتوازن، على غرار تطوير الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المناجم وكذا تحلية مياه البحر.

كما ناقش الطرفان، حسب ذات المصدر، أوجه أخرى للتعاون ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم، مع الجزائر والبلدان الإفريقية.

شرف الدين عبد النور