عرقاب يؤكد على تحديات الأمن الطاقوي في حوض المتوسط

4 ديسمبر، 2022

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال مشاركته بروما في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى،على تحديات الأمن الطاقوي في حوض المتوسط الذي يتوفر على فرص عديدة و متنوعة من التعاون والشراكة في شتى الجوانب المتعلقة بذات المجال.

و أوضح الوزير، أن التقارب والتعاون في هذه المنطقة، يجب يتطرق إلى جميع الجوانب والنواحي المرتبطة بالطاقة: (الربط الكهربائي العابر للحدود والهيدروجين والطاقات المتجددة)، وعدم الاكتفاء بالمحروقات،و أن الشراكة تعد خيارا استراتيجيا، يسمح بفرض بلد الجزائر كممون طاقوي تاريخي وموثوق وفعال، و الحفاظ على هذا الموقع على الساحة الطاقوية الدولية.

حورية سعداوي

4 ديسمبر، 2022

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