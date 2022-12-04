عرقاب يؤكد على تحديات الأمن الطاقوي في حوض المتوسط
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال مشاركته بروما في الطبعة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى،على تحديات الأمن الطاقوي في حوض المتوسط الذي يتوفر على فرص عديدة و متنوعة من التعاون والشراكة في شتى الجوانب المتعلقة بذات المجال.
و أوضح الوزير، أن التقارب والتعاون في هذه المنطقة، يجب يتطرق إلى جميع الجوانب والنواحي المرتبطة بالطاقة: (الربط الكهربائي العابر للحدود والهيدروجين والطاقات المتجددة)، وعدم الاكتفاء بالمحروقات،و أن الشراكة تعد خيارا استراتيجيا، يسمح بفرض بلد الجزائر كممون طاقوي تاريخي وموثوق وفعال، و الحفاظ على هذا الموقع على الساحة الطاقوية الدولية.
حورية سعداوي