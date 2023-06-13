عرقاب يأمر بالإسراع في وتيرة إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بقورصو

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مساء أمس بمعاينة مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو، ولاية بومرداس، بطاقة إنتاج تصل الى 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد جرت هذه الزيارة التفقدية بحضور والي ولاية بومرداس، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع مجمع سوناطراك صاحبة مشاريع تحلية مياه البحر، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء GCB، فرع مجمع سوناطراك المكلفة بإنجاز المشروع.

واستمع عرقاب لدى معاينته لمدى تقدم أشغال هذا المشروع، والوقوف على وتيرة استلام وتركيب المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطة، لعرض من طرف القائمين على المشروع الحيوي للمنطقة الشرقية للعاصمة ولولاية بومرداس، ولاسيما ما يخص عملية تركيب وتشغيل التجهيزات.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة الإسراع في هذه العملية وتسريع وتيرة الإنجاز في الآجال المحددة والمتفق عليها، بعد تسجيل بعض التأخر، كما أكد على توفير كل الشروط اللازمة لوضعها حيز الخدمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحطة والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 هكتار، تدخل في إطار المخطط الاستعجالي، حيث تم وضع حيز الخدمة كل من محطة الباخرة المحطة (10 آلاف متر مكعب/يوميا)، والمرسى (60 ألف متر مكعب) بولاية الجزائر العاصمة.

على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية (80 ألف متر مكعب) بولاية بومرداس.

رمزي أحمد توميات

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