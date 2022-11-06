عرقاب: مداخيل الجزائر من المحروقات ستفوق 50 مليار دولار مع نهاية هذه السنة

عرقاب: مداخيل الجزائر من المحروقات ستفوق 50 مليار دولار مع نهاية هذه السنة

قال اليوم الأحد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنه :”من المتوقع أن يتم تسجيل، مع نهاية السنة الحالية، ارتفاع بـ2 بالمائة في الانتاج الأولي للمحروقات، تحسن في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار بزيادة تقدّر بـ45 بالمائة مقارنة بانجازات 2021 “.

وأفاد عرقاب أن الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بـ40 بالمائة مقارنة بانجاز 2021 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتوجات البتروكيماوية.

وكشف ذات المتحدث، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ الجباية البترولية التقديرية ستبلغ بـ3298 مليار دينار، وهذا على أساس سعر مرجعي للبترول بـ60 دولار للبرميل أي بارتفاع 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة بالقانون التكميلي لـ2022.

من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة، أن ميزانية تسيير القطاع بحوالي 101 مليار دينار معظمها اعتمادات مالية، مبرزا أنها ستخصص لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء بـ3 ولايات بالهضاب العليا وكل الولايات الجنوبية وبرنامج التحكم في الطاقة 94 مليار دينار.

أما عن ميزانية التجهيز الموجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي، فتوزع بالشكل الآتي. 55 مليار دينار موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز. 1.3 مليار دينار لدعم برنامج البحث المنجمي.

بالإضافة إلى 1.7 مليار دينار موجهة لمشاريع الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها. و23.3 مليار دينار لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز.

كما نوّه وزير الطاقة، إلى التدابير المدرجة بقانون المالية لسنة 2023 والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة. والمتمثلة خاصة في إعفاء من الرسم القيمة المضافة للمواد والخدمات والأشغال المقتنات في اطار ا

ممارسات نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها وإعفاء جباية للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.

وبخصوص، مشروع الفوسفات المدمج في تبسة وباتنة وسوق أهراس، فقد كشف عرقاب أنه قد تم الشروع في إعداد كل الدراسات حسب الجدول الزمني والمرور إلى المرحلة الثانية من المشروع.

فاروق سليماني

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