عرقاب: لا يمكن البقاء على نفس النموذج التقليدي في المجال الطاقوي

14 مايو، 2022

اكد اليوم السبت، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أنه لا يمكن البقاء على نفس النموذج التقليدي في المجال الطاقوي،لاسيما وأن البلاد تزخر بالعديد من الطاقات البديلة الصديقة البيئة والقدرة على دعم التنمية.

وأورد عرقاب :” أن العديد من البلدان أطلقت عدة برامج بديلة” مشيرا الى أن الجزائر تتمتع بإمكانيات عالية بمواد طاقات متجددة، خاصة الطاقة الشمسية ما يلزم تثمينها للاستجابة على الطلب المتزايد للطاقة التقليدية.

ولفت ذات المتحدث، الى أن ولاية الأغواط رائدة في المجال لاحتوائها على اهم منابع الطاقات التقليدية والمتجددة، وقادرة على دعم الشباب المتخصص لتطوير إنتاج.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، سعي السلطات العمومية لانجاح المشروع خاصة مع توفر كل الإمكانيات القدرة على ذلك، ظاعيا الشركات المحلية المشتركة الفعلية لهذا المشروع وهو ما يسمح بترقية النسيج الصناعي للولاية.

وفي نفس السياق، أشار محمد عرقاب الى أن سياسة الإدماج من اولويات الحكومة، داعيا إلى تحسين القدرات الوطنية.

رمزي أحمد توميات

14 مايو، 2022

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