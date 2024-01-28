عرقاب في زيارة عمل و تفقد لولاية غرداية

28 يناير، 2024

حل وزير  الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بولاية غرداية من أجل زيارة عمل و تفقد  , و ذلك رفقة إطارات من الوزارة ، و الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز، وكذا إطارات من القطاع, حيث كان في استقباله كل من والي ولاية غرداية وممثلي السلطات المحلية .

و أفاد بيان وزارةالطاقة و المناجم, أن هذه الزيارة ستدوم لمدة ثلاث أيام بكل من ولاية غرداية والأغواط والمنيعة. لوضع حيز الخدمة و إطلاق و معاينة العديد من المنشآت الطاقوية على غرار المشاريع الغازية والمحطات الكهربائية.

كما سيقوم عرقاب , بوضع العديد من مشاريع مؤسسات القطاع المتعلقة بالصحة والتكوين حيز الخدمة, مع إعطاء إشارة انطلاق لإنجاز منشآت ومشاريع أخرى، بالإضافة الى الوقوف على وضعية النشاطات والبحث المنجمي بهذه الولايات.

و أشار الوزير,  الى معاينة وإعطاء إشارة الانطلاق لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، بالخصوص تلك المتعلقة بالساكنة والمستثمرات الفلاحية, وفق ذات البيان.

سهام قريمش

28 يناير، 2024

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