عرقاب: ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية قبل نهاية السنة

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن قبل نهاية السنة.

وأوضح عرقاب، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية أدرار، أنه سيتم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر الوطن قبل نهاية السنة وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

ويواصل وزي الطاقة لليوم الثاني زيارة العمل والتفقد لولاية أدرار، أين قام ببلدية تمنطيط، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولط و بغلاف مالي إجمالي قدره 2500 مليون دينار، و هو المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة في مارس 2023.

كما أكد عرقاب على أن هذا المشروع الهام بولاية أدرار سيعزز ويؤمن التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعيين والفلاحيين بادرار، كما سيساهم في تحسين نوعية هذه الخدمة.

ة قام الوزير بزيارة مركز لتخزين الوقود بادرار، بمساحة اجمالية قدرهها 29662م، وسعة تخزين اجمالية تبلغ 3700 م مكعب، من البنزين دون رصاص ومازوت.

في حين قام الوفد الوزاري بزيارة مشروع انجاز المركز الجهوي لتسيير المنظومة الكهربائية بادرار، اين اطلع الوزير على مدى تقدم اشغال انجاز هذا المشروع الذي وصلت به نسبة الاشغال 97%، وسيساهم هذا المركز في تحسين نوعية تسيير الشبكة الكهربائية والمحطات الكهربائية بقطب ادرار، عين صالح وتيميمون

رمزي أحمد توميات