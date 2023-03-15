عرقاب: الجهود التي بذلتها بلدان التعاون يمكن أن تنهار بسبب التدابير الانفرادية

قال اليوم الأربعاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تحظى باهتمام بالغ.

وأضاف عرقاب أن بلدان إعلان التعاون أظهرت حكمة وبعد نظر استثنائي. من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023. وهذا من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي.

كما أكد ذات المتحدث إن الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون لأكثر من 6 سنوات، قد يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة. وهذا “إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق”.

“مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية”. و”كذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط”، يضيف وزير الطاقة.

ليديا كبيش

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