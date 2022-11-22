عرقاب: الجزائر تتوفر على أكثر من 25000 ميغاواط من الكهرباء

عرقاب: الجزائر تتوفر على أكثر من 25000 ميغاواط من الكهرباء

أكد اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة، محمد عرقاب، أو الجزائر ستكون موردا آمنا وموثوقا للكهرباء وبكفاءة عالية، كاشفا أن الجزائر تتوفر على أكثر من 25000 ميغاواط من الكهرباء.

وأوضح عرقاب أن الجزائر تتوفر على إنتاج الكهرباء يزيد عن 25000 ميغاواط، بمتوسط حاجة 12000 ميغاواط. وذروة لا تتجاوز 17000 ميغاواط. مما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميغاواط في السوق الإقليمية.

وأكد ذات المتحدث، على أن تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة سيمكن من رفع القدرة إلى 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

كما شدد وزير الطاقة، على ضرورة إعطاء المزيد من الاهتمام للتغيرات العالمية الرئيسية ةتأثيرها على الاستراتيجيات الطاقوية الوطنية. لأن تلعب دورا هاما في بناء مجال مشترك للتنمية والإزدهار.

وذلك من خلال دورها التكاملي المبني على أمن الامدادات والتصدير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . وحماية البيئة والانتقال الطاقوي بصفة عامة، يضيف نفس المسؤول.

كما لقا عرقاب، إلى أن التغيرات الهيكلية السريعة والهامة التي تميز المشهد الطاقوي العالمي اليوم تفرض على الجزائر تحديات كبيرة. بغية التكيف مع البيئة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة. والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بطريقة مستدامة.

في المقابل قامت الجزائر بتحديد من خلال خطة عمل الحكومة، محاور تطوير افتصاد قوي على اسس مستدامة. تأخذ بعين الاعتبار كل إمكاناتها لاسيما في مجال الطاقة والمناجم لخلق فرص اقتصادية جديدة توفر الثروة والوظائف.

وهذا عبر تنفيذ سياسة تطوير قطاع الطاقة التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة.

رمزي أحمد توميات

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