عرقاب: الإمكانيات المالية متوفرة والإنتاج الطاقوي للكهرباء يعرف وفرة

وأوضح عرقاب أن إستراتيجية دائرته الوزارية تعمل على ضمان تغطية شاملة بشبكة الكهرباء. لجميع المواطنين والمستثمرين في قطاعي الصناعة والفلاحة.

وأشرف وزير الطاقة بمعية السلطات المحلية على تدشين المحطة المتنقلة لتحويل وتوزيع الكهرباء 60/30 كيلوفولط. التي ستمون المنطقة الصناعية ببلدية الرقاصة ومنطقة النشاطات ببلدية البيض. أ

وأكد عرقاب، أن الإمكانيات المالية متوفرة والإنتاج الطاقوي للكهرباء يعرف وفرة على المستوى الوطني، مشيرا الى أن ربط مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحيطات الفلاحية بشبكة الكهرباء. الذي يدخل ضمن برنامج الحكومة في مرافقة المستثمرين سيسهم. في بعث مختلف المشاريع في القطاعين وتحقيق التنمية وتوفير مناصب شغل هامة عبر جميع الولايات

رمزي أحمد توميات