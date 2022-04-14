أكد اليوم الخميس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.

وحسب توضيحات عرقاب، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية، في حين بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.

وكشف ذات المتحدث، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.

واشار وزير الطاقة إلى أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا، كاشفا أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.

كما أكد نفس المسؤول، أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر، مبرزا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.

ليديا كبيش

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