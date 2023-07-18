عرض حصيلة اللجان الدائمة محور اجتماع المجلس الشعبي الوطني اليوم

18 يوليو، 2023

ينظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب ما اورده بيان المجلس.

وسيخصص هذا الاجتماع حسب ذات المصدر، للاستماع إلى عروض مفصلة يقدمها رؤساء اللجان الدائمة حول حصيلة الدورة العادية للبرلمان 2022-2023 وذلك كل حسب اختصاصه.

وقبل هذه العروض، سيتابع الحاضرون شريطا مصورا يوثق عمل المجلس خلال السنتين الأوليين من هذه العهدة، كما سيكون بإمكانهم بعدها متابعة حصيلة رقمية لكل النشاطات المنجزة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

18 يوليو، 2023

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