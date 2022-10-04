عدل 2: فتح الموقع لسحب أوامر دفع الشطر الرابع

4 أكتوبر، 2022

تم، اليوم الثلاثاء، فتح موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل” من أجل سحب أوامر دفع الشطر الرابع لسكنات 2013.

هذا وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع السكنات تحسبا لمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، وذلك في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

ومن المقرر أن تتضمن هذه العملية، توزيع 29671 وحدة سكنية بداية نوفمبر القادم. وعلاوة على ذلك سيتم مطلع نوفمبر القادم صب 30 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين في مشاريع سكنات “عدل”

ليديا كبيش

4 أكتوبر، 2022

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