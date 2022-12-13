عدل تعلن عن انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية

أعلنت صبيحة اليوم الثلاثاء، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، عن فتح موقعها الالكتروني.

وأكدت الوكالة، في نص بيانها، أن المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول 10 بالمائة بإمكانهم اختيار المواقع السكنية، ميرزة أن عملية اختيار المواقع السكنية سيكون عبر رابط موقعها الالكتروني https://mo.aadl.com.dz/CHOIXDUSITE .

كما أكدت وكالة عدل، أن عملية الاختيار، تخص المواقع التي نصبت فيها شركات الانجاز لانطلاق الأشغال، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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