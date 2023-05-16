عدل  تحذر أصحاب السكنات المتأخرين عن استلام مفاتيحهم

16 مايو، 2023

أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في بيان لها، جميع المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار 2013، المتأخرين في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم، أنه تم منحهم مدة أخرى أقصاها 15 يوما ابتداءً من تاريخ نشر هذا البيان وهذا من أجل استكمال الإجراءات لتسلم مفاتيح شققهم.

و أكدت وكالة عدل في ذات البيان، أنه في حال عدم الالتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح، تحتفظ الوكالة بحقها في إلغاء ومراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف لهذا الإجراء مع إعادة توجهيه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة.

شرف الدين عبد النور

16 مايو، 2023

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