عجال يشدد على ضرورة استكمال الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات قبل نهاية السنة

30 نوفمبر، 2023

شدد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على ضرورة تكاتف جهود كل المعنيين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عجال، بمقر المديرية العامة لفرع سونلغاز-التوزيع، خصصت أشغاله للوقوف. على مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات، و هذا في إطار إعادة الهيكلة التي عرفها المجمع.

وعبر المدير العام عن إرتياحه عموما إزاء تقدم الملف، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود .كل المعنيين لاستكمال الإجراءات قبل نهاية السنة الجارية.

كما تجدر الإشارة الى أن هذا الإجتماع تم بحضور الإطارات المسيرة للمجمع و مسؤولي الفروع، و كذا الإطارات المكلفة بهذا الملف.

رمزي أحمد توميات

30 نوفمبر، 2023

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