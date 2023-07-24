عجال يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة IRENA

و سمح هذا اللقاء حسب ذات البيان، بعرض سبل تطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الكهروضوئية وكذا توطين إنتاج قطع الغيار المتعلقة بهذا القطاع في الجزائر.

كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة في مجال الطاقات المتجددة وكذا تقاسم الرؤية لتطوير هذا القطاع في الجزائر، يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أفادت سونلغاز في بيانها أن فرانشيسكو لكاميرا سيحضر جلسة فتح الأظرفة لمشروع 2000 ميغاوات كمرحلة الأولى من برنامج 15000 ميغاوات، و المبرمجة اليوم الاثنين بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.