عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع سونلغاز

حثّ الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، خلال جلسة عمل جمعته بالرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية ”هيونداي للهندسة والإنجاز”، ريو سيونغان، بمقر المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيرة من كلا الشركتين، الشركة الكورية الجنوبية، على المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي يطلقها المجمع في مجالات الهندسة والإنجاز، حسبما أفاد به بيان سونلغاز.

ودعا عجال، الطرف الكوري إلى المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي تطلقها سونلغاز في مجالات الهندسة والإنجاز، مؤكدا أن سونلغاز تفتح أبوابها للتعاون مع شركات دولة كوريا الجنوبية، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ جملة من المشاريع الإستراتيجية التي تعكف على تنفيذها، على غرار برنامج الطاقات المتجددة 15 ألف ميغاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

كما استعرض الرئيس المدير العام لسونلغاز، مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية هيونداي للهندسة والانجاز، المخرجات المبدئية لحصة العمل التي جمعت الفريق المزدوج الذي تم تشكيله الثلاثاء، والمكلّف باقتراح حلول للمشاكل المرتبطة بمشروع إنجاز محطة أوماش 03، ومستقبل شركة “هينكو”.

و في المقابل، أثنى الطرفان على الجهود التي بذلها فريق العمل وجو العمل الإيجابي الذي ميز جلسات النقاش، كما وجه الجانبان جملة من التوصيات للوصول إلى حلول لمختلف الملفات العالقة في أقرب الآجال في جو من الاحترام المتبادل ووفق مبدأ “رابح رابح”.

رمزي أحمد توميات

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