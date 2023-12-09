عجال: وضع كل الإمكانيات لفائدة الشباب للانطلاق في بحوث متطورة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال أن سونلغاز شركة رائدة في الكهرباء والغاز وكانت وستظل داعمة للبحث العلمي في الجزائر.

وجاء ذلك في تصريح للتلفزيون العمومي اليوم على هامش اللقاء الوطني للفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية بالمركز الدولي للمؤتمرات

وأكد عجال أن سونلغاز ستضع كل الإمكانيات لفائدة الشباب على المستوى الوطني للانطلاق في بحوث جد متطورة لصالح الوطن، مضيفا بالقول: “بادرنا بوضع عدة اتفاقيات مع مؤسسات ناشئة ولدينا اليوم أكثر من 10 اتفاقيات مع هذه المؤسسات الفتية”.

في حين كشف ذات المتحدث عن موعد بداية تصنيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون بالشراكة مع مؤسسات ناشئة مردفا بالقول: “قبل شهر من الآن أمضينا اتفاقية مع مؤسسات ناشئة قامت بتصنيع كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون، نحن بصدد تطوير هذه الاتفاقية وسنقوم بتصنيع هذه الكواشف ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 2024”.

وللاشارة فقد شهد اللقاء توقيع مجمع سونلغاز لاتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أين قال عجال إن هذه الاتفاقية جاءت في وقتها لتضبط وتُنظم طريقة التعامل مع الجامعات الجزائرية.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “اليوم لدينا خطة طريق وضعها المجلس الوطني للبحث العلمي ونحن مُلزمون اليوم بإتباعها وستفتح أمامنا كل الأفاق لبحوث عميقة خاصة في الطاقات المتجددة والهيدروجين وغيرها”.

رمزي أحمد توميات

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