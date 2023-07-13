عجال: لم نسجل أعطابا كبيرة في الكهرباء رغم ارتفاع نسبة الاستهلاك

كشف رئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال عم سبب المشاكل الخاصة بانقطاع الكهرباء حيث أرجعها إلى موجة الحر التي اجتاحت العديد من الولايات.

وقال عجال،في تصريح للتلفزيون العمومي:” اليوم أصبحنا نتحدث عن درجات الحرارة تتعدى 45 درجة، في المناطق الساحلية،وأكثر من 50 درجة في ولايات الجنوب،حيث أنّ هذه الحرارة المتزايدة كان لها أثر على الشبكة الكهربائية”.

وأضاف ذات المتحدث:”حقيقة هناك تذبذبات في بعض المناطق،نظرا لتأثير الحرارة على العتاد،الذي يشهد ضغط كبير، مُبررا ذلك بأنّ العائلات الجزائرية كانت سابقا تمتلك جهاز تبريد واحد في البيت،أمّا الآن تضاعف العدد”.

واشار المدير العام لمجمع سونلغاز، إلى أنّ مصالح المجمع عاشت ضغطا كبيرا،نظرا لعدد الشكاوى المقدمة من طرف المواطنين، من خلال مركز الاتصال 3303،حيث تمّ تجنيد أكثر من 8000 عامل يعملون في الفترة الصباحية وأكثر 830 عامل في الفترة الليلية.

رمزي أحمد توميات

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