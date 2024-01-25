عجال: تكييف الشراكة مع CAAT للتأمينات وفق التنظيم الجديد لسونلغاز

استقبل أمس الأربعاء الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، الرئيس المدير العام لشركة التأمين الشامل لاكات (CAAT)، ناصر سايس.

وحسب بيان لسونلغاز فإن هذا اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز. جاء تعزيزا لمستوى شراكة مجمّع سونلغاز، مع شراكائه من المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر.

وتحدّث الطرفان عن وضعية الشراكة بين المؤسستين، والتي اعتبرها الرئيس المدير العام لسونلغاز استراتيجية، مؤكدا على ضرورة تطوير هذا التعاون بالشكل الذي يخدم مصلحة الطرفين

وشدد عجال على أنّه لابد من تكييف هذه الشراكة مع التنظيم الجديد لسونلغاز التي أصبحت تضم 11 شركة فرعية، كما أنّها أرست نظاما جديدا لتسيير ممتلكاتها من خلال المديرية المركزية للممتلكات.

كما تطرق ذات المتحدث للجهود الكبيرة التي تبذلها سونلغاز في مجال الرقمنة وتطوير أنظمتها المعلوماتية، وهوما من شأنه تحسين مستوى تبادل المعلومات بين سونلغاز ومصالح لاكات شركة التامين الحصرية بالنسبة لسونلغاز.

رمزي أحمد توميات

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