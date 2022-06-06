كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أنّ المؤتمر 33 للإتحاد العام العربي للتأمين الذي تحتضنه وهران. يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية المختصة في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر المنظم من قبل الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بوهران.

وأفاد راوية، أنّ المؤتمر يعقد تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. ويعد فرصة أيضا لتبادل الآراء والتجارب بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية. والعمل معا على مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد ذات المتحدث، أن صناعة التأمين تحتل مكانة هامة في الجزائر. وهي من القطاعات الأولى التي فتح الاستثمار فيها للخواص. مما مكّنها للإنتقال من 6 شركات سنة 1995 إلى 23 خلال سنة 2022. بينها 11 شركة خاصة أو أنشأت مع شركاء أجانب. مع ارتفاع أقساط سوق التأمين من 5.6 مليارات دج سنة 1997 إلى 144 مليار دج خلال سنة 2021.

كما أبرز وزير المالية، الأهمية التي توليها الدولة لصناعة التأمين وإعادة التأمين. والعمل على تطويرها عبر تحسين المناخ الذي تعمل به. وترقية الخدمات التي تقدمها للزبائن وتسريع رقمنة القطاع.

بالإضافة إلى إدماج التأمين التكافلي في سوق التأمين الجزائري وتهيئة شركات التأمين الجزائرية للتكفل بالأخطار الجديدة وعلى رأسها الأخطار السيبرانية.

ش.ن

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