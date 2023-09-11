عبد الرحمن حمزاوي يستقبل الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية

إستقبل صباح اليوم، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، بمقر القيادة العامة، حسب ما أورده بيان الكشافة الإسلامية الجزائرية.

و جاء اللقاء مع المحافظة السامية للأمازيغية باعتبارها هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، وقد حضره وفد من إطارات المحافظة، وكذا أعضاء من القيادة العامة، حسب ذات المصدر.

كما كان اللقاء فرصة لتناول سبل إرساء أسس للتعاون والتنسيق بين الطرفين، في إطار الأهداف المشتركة، خصوصا ما يتعلق بترقية اللغة الأمازيغية، باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، وكذا الحفاظ على الموروث والتراث الثقافي الوطني بتنوعه وثرائه، يضيف المصدر.

كما تم الحديث عن التحضيرات الجارية للتظاهرة السنوية المتعلقة بالعيد الوطني يناير المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية، ومساهمة الحركة الكشفية في فعالياتها، يختم بيان الكشافة.

شرف الدين عبد النور

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