عبد الرحمان حماد يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر

شرع وزير الشباب والرياضة , عبد الرحمان حماد, اليوم الثلاثاء ، في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر, أين كان مرفوقا بوالي الولاية فريد محمدي, و رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات الأمنية و العسكرية و نواب البرلمان بغرفتيه و المندوب المحلي لوساطة الجمهورية و أعضاء المجلس الاعلى للشباب .

و تنقل الوزير, في أول محطة له الى بلدية تغنيف حيث قام بمعاينة ملعب العاب القوى, كما وقف على المرافق التي يزخر بها هذا الصرح الرياضي الذي اعتبره الوزير اضافة للحضيرة المؤسساتية و الرياضية, وذلك رفقة والي الولاية و الوفد المراف لهما.

كما شدد الوزير, على ضرورة الاستغلال الجيد لهذا المرفق من صيانة و تجهيزات , و تسخيره لفائدة الشباب و المواهب الشابة و كذا ضرورة تنظيم منافسات وطنية و دولية تماشيا مع الامكانيات التي تزخر بها الولاية .

سهام قريمش

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