عبد الرحمان حماد و صورية مولوجي يقفان على آخر التحضيرات للألعاب العربية المقبلة

10 يونيو، 2023

أدى وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد مرفوقا بوزيرة الثقافة و الفنون  صورية مولوجي وبحضور الامين العام للجنة العليا لتنظيم الطبعة الخامسة عشر للالعاب العربية  يوسف سالمي و المدير العام للديوان الوطني للثقافة و الاعلام  نور الدين بوقندورة، زيارة تفقدية الى بعض المرافق التي ستختضن الطبعة 15 للالعاب العربية و التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 05 الى 15 جويلية 2023 من أجل الوقوف على آخر تحضيرات البرنامج الثقافي الذي سيرافق هذه الطبعة، حسب ما اورده بيان وزارة الشباب والرياضة.

و كانت بداية الزيارة حسب ذات البيان، من قرية الفنانين بزرالدة أين تتواجد ورشات العرض التي تعمل على تجهيز المعادات و الاكسسوارات الفنية والتقنية لحفل الافتتاح الخاص بالألعاب العربية.

ثم تلتها زيارة الوزيرين خلال المحطة الثانية، للقاعة المتعددة الرياضات بزرالدة أين وقفا على تحضيرات اللوحات الكوريغرافية التي تشمل 400 فنان من مختلف ربوع الوطن، يضيف البيان.

أما المحطة الاخيرة فكانت بالملعب الألمبي 5 جويلية الذي سيستضيف حفل افتتاح و اختتام الطبعة 15 للالعاب العربية أين وقف الوزير بمعية وزيرة الثقافة و الفنون على مدى تقدم أشغال تركيب الديكورات وخشبات العرض و الشاشات العملاقة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

10 يونيو، 2023

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