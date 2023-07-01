عبد الحكيم بلعابد: ضرورة إتمام أعمال نهاية السنة الدراسية و ملفات الدخول المدرسي المقبل في الآجال المحددة

عبد الحكيم بلعابد: ضرورة إتمام أعمال نهاية السنة الدراسية و ملفات الدخول المدرسي المقبل في الآجال المحددة

ترأس اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، و التي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، حيث خُصّصت لمواصلة متابعة تنفيذ العمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية على غرار ترقيم السكنات الوظيفية، التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية وغيرها، حسب ما اورده بيان وزارة التربية الوطنية.

و قدّم بلعابد خلال هذه الندوة حسب ذات المصدر، تعليمات لإتمام أعمال نهاية السنة الدراسية، وملفات الدخول المدرسي 2023-2024، بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

في المستهل، جدّد وزير التربية تهانيه لمديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444، سائلا الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات، يضيف المصدر ذاته.

كما تناول جدول الأعمال المدرج في هذه الندوة حسب ما أفاد به بيان وزارة التربية، الحركة النقلية لسلك الأساتذة، حيث قُدّمت الشروحات الخاصة بالترتيبات المتبقية لهذه العملية، ومنها عرض جداول الحركة التي تستخرج من الأرضية الرقمية على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، واستخراج مقررات نقل المعنيين وتسليمها لهم عند توقيع محاضر الخروج يوم 04 جويلية،

و تناول جدول أعمال الندوة كذلك، الامتحانات المهنية المقرّر إجراؤها بتاريخ 10 جويلية 2023، حيث أكّد الوزير على ضرورة تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين دون استثناء بشكل رسمي، كما شدّد على إعطاء العناية اللازمة لمحاضر عمل اللجان التقنية، وحسن استغلالها تفاديا لوقوع أي خطأٍ محتمل، مع ضرورة المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة والحياد، يفيد ذات المصدر.

كما تم التطرق خلال الندوة إلى، التحضير لعملية شغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وكذلك عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي و كذا، متابعة سير مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية المعنية، إضافة إلى إجراء عمليات الخروج والدخول الولائية عبر الأرضية الرقمية دون سواها للرتب المعنية بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية، حسب ما كشفه ذات البيان

وبالنظر إلى المجهودات المبذولة طوال السنة الدراسية، أمر الوزير، مديري التربية بدعوة مديري المؤسسات التعليمية إلى جعل تاريخ إمضاء محاضر الخروج في العطلة السنوية يوما مميزا، يلتقي فيه أفراد الجماعة التربوية لكل مؤسسة لتثمين الإنجازات المحققة، وحثهم كذلك على مشاركتهم مع إطارات مديريات التربية في هذا اليوم ميدانيا، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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