عبد الحق سايحي يستعرض مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة

عبد الحق سايحي يستعرض مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة

استعرض أمس وزير الصحة، عبد الحق سايحي, بمقر الوزارة، مع سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون آن واردل, سبل تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الصحة، حسب ما أفاد به اليوم بيان وزارة الصحة.

وخلال هذا اللقاء, أوضح الوزير سايحي حسب ذات المصدر، أن النظام الصحي الجزائري يرتكز على القطاعين العمومي والخاص وكذا مجانية العلاج المقدم عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب الوقاية بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها لتفادي الكثير من الأمراض.

وأبدى الوزير بالمناسبة، إعجابه بالسياسة الصحية المطبقة بالمملكة المتحدة ورغبة الجزائر في الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات والمعارف بين المستشفيات الجزائرية والبريطانية، يضيف نفس المصدر.

كما اقترح إمكانية الاستثمار في المجال الصحي بالجزائر، مبرزا في هذا الاطار تحفيزات قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل ضمان وأريحية، يفيد ذات المصدر.

من جهتها, أبدت سفيرة المملكة المتحدة رغبة بلادها في تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدين وترقية الشراكة الثنائية.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات والتشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بما يعود بالمنفعة على البلدين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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