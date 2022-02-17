عبد الحفيظ هني يكشف عن سبب التأخر في توزيع الشعير 

17 فبراير، 2022
قال اليوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن :”تأخر توزيع وتوفير 300 غ يوميا من الشعير لمدة 3 أشهر، جاء بسبب الجفاف”.
واورد هني، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني :”أن دعم المقاطعات الفلاحية، لا سيما إنجاز مقرات، بـ25 مليون دينار،لم تسجل وسنسعى لإنجازها”..
كما كشف وزير الفلاحة، انه أسدى تعليمات  لتمويل المحافظات بهدف الحفاظ على السهوب، وذلك في إطار الامتياز الفلاحي،  منح 1 مليون هكتار لـ36 الف مستفيد.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

Photo of انتخابات محلية مسبقة يوم 27 نوفمبر

انتخابات محلية مسبقة يوم 27 نوفمبر

29 أغسطس، 2021

تسجيل  456  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

21 ديسمبر، 2020
Photo of الولايات المتحدة تواصل مشاوراتها مع الجهات الدولية الفاعلة لتحديد الموقف النهائي بشان اعلان ترامب بخصوص الصحراء الغربية

الولايات المتحدة تواصل مشاوراتها مع الجهات الدولية الفاعلة لتحديد الموقف النهائي بشان اعلان ترامب بخصوص الصحراء الغربية

1 يونيو، 2021
Photo of وزير الصناعة الجديد يشدد على ضرورة اعادة تنظيم وهيكلة ووضع كل المنظومات الصناعية على الطريق

وزير الصناعة الجديد يشدد على ضرورة اعادة تنظيم وهيكلة ووضع كل المنظومات الصناعية على الطريق

22 فبراير، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: