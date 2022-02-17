عبد الحفيظ هني يكشف عن سبب التأخر في توزيع الشعير 

قال اليوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن :”تأخر توزيع وتوفير 300 غ يوميا من الشعير لمدة 3 أشهر، جاء بسبب الجفاف”.

واورد هني، في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني :”أن دعم المقاطعات الفلاحية، لا سيما إنجاز مقرات، بـ25 مليون دينار،لم تسجل وسنسعى لإنجازها”..

كما كشف وزير الفلاحة، انه أسدى تعليمات لتمويل المحافظات بهدف الحفاظ على السهوب، وذلك في إطار الامتياز الفلاحي، منح 1 مليون هكتار لـ36 الف مستفيد.

ليديا كبيش

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