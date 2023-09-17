عبد الحفيظ هني يتباحث مع سفيرة الولايات المتحدة سُبل تعزيز العلاقات في المجال الفلاحي

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزبر الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الأحد ، بمقر الوزارة ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، بحضور إطارات من القطاع.

و تناول اللقاء مع السفيرة الأمريكية، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزه، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين و ما يتعلق بالأمن الغذائي والتعاون التقني في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات و البحث الزراعي.

وقد أكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون و تجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.

وفي هذا السياق أشار الوزير ، إلى بعض الميادين التي يمكن للطرف الأمريكي أن يساهم فيها كالاستثمار في الإنتاج الفلاحي والزراعات الإستراتيجية لاسيما إنتاج الحبوب وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب والتحسين الجيني خاصة ما تعلق بالأبقار المنتجة للحليب و إنتاج اللحوم الحمراء.

من جهتها، أشادت إليزابيت مور أوبين، بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ضل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، معربة عن رغبة بلدها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و التبادلات التجارية مع الجزائر.

سهام قريمش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...