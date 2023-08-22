عبد الحفيظ هنـي يتفقد مشروعا استثماريا لإنتاج الطماطم الصناعية بتقنيات حديثة لشركة حقول الجنوب بالمغير

22 أغسطس، 2023
عبد الحفيظ هنـي يتفقد مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بتقنيات حديثة لشركة حقول الجنوب بالمغير

قام اليوم وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، رفقة والي ولاية المغير والسلطات المحلية وإطارات من القطاع، بتفقد مشروع استثماري لإنتاج الطماطم الصناعية بتقنيات حديثة لشركة حقول الجنوب، حسب ما كشفه بيان وزارة الفلاحة.

و استمع  الوزير لعرض مفصل قدمه صاحب المشروع، والذي يتمثل في الزراعة المائية للطماطم تحت البيوت البلاستكية الذكية، و التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة و باستخدام تقنيات ذكية و التي تمتاز بالانتاج على مدار السنة موجهة للاستهلاك داخل الوطن و كذا للتصدير، يضيف المصدر.
و ثمّن وزير الفلاحة مثل هذه المشاريع التي توفر مناصب شغل بالدرجة الأولى و تساهم في رفع الإنتاج الوطني من خلال زيادة في الصادرات خارج المحروقات ، يفيد ذات البيان.
كما دعا الوزير هني، كل المستثمرين في المجال الفلاحي الى التوجه إلى الطرق الحديثة و الاعتماد على التقنيات الذكية في تسيير مستثمراتهم، و اعتماد مثل هذه المشاريع التي أثبتت نجاعتها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، يختم المصدر.
للاشارة، فإن وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هنـي، كان قد حلّ بولاية المغير كثاني محطة لزيارة العمل و التفقد بعد زيارته أمس لولاية تقرت.
22 أغسطس، 2023

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