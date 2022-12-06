عبدلي: 376 مليار دج عجز الصندوق الوطني للتقاعد

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي أن الصندوق بدأ يعرف عجزا ماليا متناميا منذ سنة 2013. لاسيما بعد انخفاض نسبة المشتركين بالنسبة للمتقاعد الواحد.

وحسب تصريحات عبدلي لدى إستماعه من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة،أمس فقد ارتفع ع عدد المستفيدين من مليونين سنة 2010. إلى أكثر من 3 ملايين سنة 2022، أي بزيادة قدرها 46 بالمائة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الصندوق سجل سنة 2022 عجزا هيكليا كبيرا، أثّر على توازناته حيث سجل ارتفاع في المصاريف بـ 09 بالمائة. مقارنة بمداخيل ضئيلة تقدر بـ 03 بالمائة. وهو الأمر الذي عجل بتدخل الخزينة العمومية السنة الجارية لتقليص العجز المالي إلى 376 مليار دج.

وأوضح المدير العام ان أسباب العجز تعود إلى انخفاض عدد المشتركين في الضمان الإجتماعي. وكذا الزيادة في عدد المتقاعدين وفي مبالغ المعاشات، بالإضافة كذلك إلى ضعف نمو الإيرادات لاسيما بين 2013 و2021.

من جهتهم سجل النواب العديد من الإنشغالات كان أهمها التقاعد النسبي، حيث تساءل نائب حول تقاضي بعض المتقاعدين مبلغ 16 ألف دج بعد سنوات من العمل ودفع الاشتراكات.

في حين شدد بعض النواب على ضرورة تخفيف الوثائق للمتقاعدين من خلال استعمال وثائق موحدة من أجل تخفيف العبء. وكذا منع استعمال اللغة الأجنبية في مراسلة المتقاعدين. خاصة وأن هذا النوع المراسلات لا تتطلب اللغة الفرنسية.

كما أكد النواب على ضرورة خروج الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي من خلال دخوله مجال الاستثمار، والتفكير في مجالات متعددة كالفلاحة، الصناعة وغيرها لتحقيق أرباح إضافة.

ليديا كبيش

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