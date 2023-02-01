عاصفة ثلجية قوية ستضرب 8 ولايات أمريكية

1 فبراير، 2023

نبهت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، من عاصفة ثلجية قوية، تضرب ثماني ولايات أمريكية على الأقل، والتي تعد مزيجاً من تيارات محملة بالرطوبة هبّت من خليج المكسيك، وهواء قادم من القطب الشمالي عبر كندا، أديا إلى تشكيل عاصفة جليدية يبدو أنها ستكون طويلة الأمد وتؤثر على ملايين الأشخاص عبر ثماني ولايات أمريكية على الأقل.

ووفقاً لقناة “الحرة” الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تنتشر موجات مطرية مختلطة بالثلج في مدينة دالاس بولاية تكساس، وتستمر إلى غاية هذا الخميس في بعض المناطق.

وكما حذر مكتب الأرصاد الجوية في دالاس، من عاصفة ثلجية ربما تتسبب بنزول نصف بوصة من الجليدي في المناطق الواقعة غربي طريق 35، مضيفا أنّ العاصفة قد تتسبب في تلف الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، وبالإضافة إلى مخاطر الطرقي تتسبب العاصفة الشتوية أيضا في تأخيرات السفر الجوي التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

وكانت عاصفة ثلجية قوية ضربت ولاية نيويورك الأمريكية في ديسمبر الماضي، وأودت بحياة 25 شخصاً على الأقل غربي نيويورك.

 

حورية سعداوي

1 فبراير، 2023

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