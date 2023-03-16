“عاصفة تيريرين 2023” تحت إشراف الفريق أول السعيد شنڨريحة تؤكّد الجاهزية القتالية للقوات المسلّحة

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة هذا الخميس، على مستوى القطاع العملياتي إن ڨزام، على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بالذخيرة الحية المعنون “عاصفة تيريرين 2023″، حسب ما أفد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في بداية اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، استمع الفريق أول، رفقة اللواء محمـد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي إن ڨزام، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، يضيف البيان.

وبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي، -يضيف البيان- تابع الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة.

هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

في نهاية التمرين، التقى الفريق أول بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود المبذولة خلال المرحلة الأولى من سنة التحضير القتالي 2022-2023، وكذا خلال مختلف مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي، الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والتنسيق التام بين مختلف الأسلحة والقوات، حاثا الجميع على استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة في هذا القطاع الحيوي خصوصا والجيش الوطني الشعبي عموما.

وخلص البيان أنّه عقب ذلك، قام الفريق أول بتفتيش تشكيلات الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

ش.ن

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