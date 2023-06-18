عاجل/ 5 سنوات عمل تكفي لحصول الجزائري على التقاعد في سن الستين

عرض اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأحد، نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم.

وأورد هذا النص أنه يمكن للجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.

وأكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنّ هذا النص القانوني جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

هذا وقد عرض فيصل بن طالب أيضا نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، قصد إدراج قرار رئيس الجمهورية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام

ش.ن

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