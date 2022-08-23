عاجل/ وفاة 59 شخص في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 59 شخص حتفهم وأصيب 1898 آخرين، في حوادث مرور، وقعت خلال أسبوع في مناطق متفرقة من ولايات الوطن، حسبما حصييلة أسبوعية للمديرية العانة للحماية المدنية.

ووفقا للمصدر، فقد قامت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة ما بين 14 الى 20 من الشهر الجاري بـ 2527 تـدخـل من أجل 1409 حادث مرور أدت إلى وفاة 59 شخصا و جرح 1898 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وأضاف ذات المصدر، أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية إليزي بوفاة 9 اشخاص في مكان الحادث وجرح 8 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 4 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3647 تدخلا سمحت بإخـماد 2508 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة،أهمها و التي خلفت وفيات في كل من ولايات الطارف، سوق اهراس و سطيف .

وفي سياق آخر، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5837 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5047 عملية إسعاف و إنقاذ 458 شخص من الخطر.

أما بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية بـ 13871 تدخــل، أيـن تم من خلالها إسعاف و إجلاء 13535 جريح و مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنيـة.

رمزي أحمد توميات

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