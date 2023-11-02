عاجل| وفاة 4 من مرضى السرطان جرّاء توقف مستشفى الصداقة التركي بغزة بسبب نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن وفاة 4 من مرضى السرطان، جرّاء توقف مستشفى الصداقة التركي بسبب نفاد الوقود.

و كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود، حيث قالت أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، ما جعل 70 مريضا معرضين للخطر، لافتة إلى أن الاحتلال الصهيوني، قصف مستشفى الحلو في مدينة غزة، الذي حل محل قسم الولادة في مستشفى الشفاء الذي يستخدم حاليا لعلاج الجرحى.

كما قالت إن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الصهيوني ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

شرف الدين عبد النور

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