عاجل/ وزير الداخلية يُبشّر سكان تيارت بحلّ أزمة الماء الشروب بالولاية قبل عيد الأضحى المبارك

أفصح ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال اللقاء الذي جمعه بالمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ولجان الأحياء لولاية تيارت، أنّ قرار رئيس الجمهورية بتسجيل عملية جلب المياه من حقل عجرماية على مسافة تفوق 120 كلم، مكسب هام للولاية سيخفف العبئ عن ساكنتها.

كما أكّد مراد إلتزام مع المقاولات المنجزة لمشروع جلب المياه من شط الشرقي بالانتهاء منه قبل عيد الاضحى المبارك؛ وكذا تسخير ما يفوق من 100 شاحنة بصهريج بمختلف الأحجام، في إطار التعاون ما بين الولايات لضمان التموين الظرفي للمواطنين إلى غاية استتباب الوضع.

وأوضح وزير الداخلية أنّ هذه الزيارة، التي أجراها اليوم، وزير الري، طه دربال، تأتي تجسيدًا لتعليمات السيّد رئيسالجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان 2024، المتعلقة بوضع برنامج استعجالي واستثنائي خلال 48 ساعة، لحل مشكلة تذبذب تزويد ساكنة الولاية بالماء الشروب.

ش.ن