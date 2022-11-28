عاجل/ وزارة الصناعة تطلق المنصة الرقمية لنشاطي الوكلاء وتصنيع المركبات

28 نوفمبر، 2022

دعت وزارة الصناعة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات، بالتسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها ابتداء من اليوم، وذلك لإيداع طلباتهم عبر الرابط التالي  https://dispositifs.industrie.gov.dz

وأفاد بيان لوزارة الصناعة أنه وتنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، تمّ، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات.

ش.ن

28 نوفمبر، 2022

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