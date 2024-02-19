عاجل/ وزارة الاتصال تستدعي عددا من الصحفيين الرياضيين لعدم الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة

سجّلت وزارة الاتصال، استمرار بعض الصحفيين المنتسبين لقطاع الإعلام الرياضي، في عدم الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة لاسيما ما تعلق منها بالتحريض والإساءة ونشر وبث أخبار مغلوطة و مسيئة، رغم الملاحظات التي أدلى بها وزير الاتصال خلال لقاءه مع الإعلاميين الرياضيين، بتاريخ 01 فيفري 2024.

وبناء عليه، إستدعت اليوم، مديرية وسائل الإعلام بوزارة الاتصال، عددا من الصحفيين الرياضيين (تحفظت الوزارة هذه المرة عن نشر أسمائهم)، وتم تنبيههم إلى خطورة العواقب التي تنجر عن هذه التجاوزات.

وأعلمت الوزارة في بيانها، أنها لن تتوانى مستقبلا في المتابعة القضائية و/أو اللجوء إلى المنع من تغطية كل النشاطات الرياضية و / أو تحميل المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها تبعات ذلك.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...