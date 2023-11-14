عاجل/هواوي الصينية تتكفّل بإنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)

14 نوفمبر، 2023

وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية.

وفي عرض قُدّم خلال مجلس الوزراء، ثمّن رئيس الجمهورية وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر، ضمن عرض الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.

كما ذكّر الرئيس بأنّ الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية، التي تعطّل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.

ش.ن

14 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

إطلاق سراح خالد درارني و رشيد نكاز

20 فبراير، 2021
وزارة  العدل تكشف عن موعد التسجيلات الأولية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

وزارة العدل تكشف عن نتائج المحبوسين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2021

6 يوليو، 2021

الإتحاد العربي للقضاة يدين بشدة الاعتداءات على القضاة بمجلس قضاء وهران

4 نوفمبر، 2019

البيان الكامل لمجلس الوزراء

28 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: