عاجل/هواوي الصينية تتكفّل بإنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)

وافق مجلس الوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية (Data center)، من قبل شركة هواوي الصينية.

وفي عرض قُدّم خلال مجلس الوزراء، ثمّن رئيس الجمهورية وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر، ضمن عرض الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة.

كما ذكّر الرئيس بأنّ الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة الضخم هو القضاء على البيروقراطية، التي تعطّل المشاريع، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام، وتحديد دقيق لاحتياجات البلاد في كل القطاعات.

ش.ن

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