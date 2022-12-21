عاجل/ هذه هي النتائج النوعية للجيش الوطني الشعبي في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظّمة والهجرة غير الشرعية خلال أسبوع

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 ديسمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي على إثر كمين بالشريط الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) وتوقيف اثنين (02) آخرين، واسترجاع ثلاثة (03) رشاشات ثقيلة من عيار 12.7 ملم وبندقية رشاشة (01) من نوع FMPK وسبعة (07) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذف صاروخي (01) من نوعRPG-7 وبندقية (01) قناصة من نوع SVD وكذا سلاح رشاش (01) مجهول النوع.

كما تمكنت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نُفذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل، وتوقيف ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. العمليتين النوعيتين كانتا موضوع بيانات مفصلة صدرت سابقا.

في نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط بسكيكدة.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (43) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (08) قناطير و(35) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (214237) قرص مهلوس و(1,048) كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (76) شخصا وضبطت (39) مركبة و(139) مولدا كهربائيا و(50) مطرقة ضغط و(95,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (21) شخصا وضبط (04) بنادق صيد و(3500) خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (121) طن وكذا (56774) علبة من مادة التبغ و(14962) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (29975) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (64) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (219) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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