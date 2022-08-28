عاجل/ هذه حصيلة خسائر السيول التي شهدها شرق الوطن

عاجل/ هذه حصيلة خسائر السيول التي شهدها شرق الوطن

خلفت الأمطار الرعدية التي شهدتها ولاية تبسة ليلة أمس السبت، خسائر مادية معتبرة حسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية

وحسب نص البيان، فإن بعض بلديات الولاية شهدت تساقط كمية أمطار رعدية بلغت حوالي 20 ملم، حيث خلّفت سيولا تطلبت تدخل وحدات الحماية عبر كافة الأحياء والنقاط السوداء ومراقبة وتسهيل حركة المرور.

كما قام أعوان الحماية المدنية بإنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 58 سنة كان على متن دراجة نارية جرفته سيول الأمطار على مستوى بولحاف الدير بالطريق الوطني رقم 16.

بالإضافة إلى إنقاذ وإخراج أفراد 05 عائلات كانوا عالقين بطريق مغمور بمياه الأمطار ببولحاف الدير على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

و عمل عناصر الحماية، وفقا للمصدر، على امتصاص المياه من حوالي 08 منازل بأحياء (المرجة بتبسة و بلدية صفصاف الوسرى، وبلدية بكارية، وحي الملعب بالكويف)، وكذا امتصاص المياه من مدخل حوالي 05 عمارات بسكنات عدل ببولحاف الدير وحي الملعب وحي 62 سكن ببلدية بكارية، ونفس الإجراء على مستوى الفضاء العائلي ببلدية بكارية.

أما بالنسبة للخسائر المادية فسجلت المديرية سقوط الجدار الخارجي لمتوسطة بوعكاز لخضر ببلدية بكارية، واستخراج 07 سيارات عالقة بالوحل على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببولحاف الدير، والنقطة الكيلومترية 16 ببلدية الكويف.

في حين تسببت السيول في سقوط شجيرات تم إزاحتها وفتح الطرق وتسهيل حركة المرور، يضيف ذات البيان.

ليديا كييش

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