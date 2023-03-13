عاجل/ نداء للجمهور من أمن الجزائر العاصمة

طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس ، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات الفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار، إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورتين: المدعو “ش ر ” و المدعو “ب أ”، مشتبه فيهما في قضية التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية و النصب على عدة أشخاص طبيعيين.

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر، سواء إلتقاهما شخصيا أو تعامل معهما على المستوى المحلي أو الوطني عن طريق الأرقام الهاتفية الثابتة أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقرمقاطعة الشرطة القضائية 03- شاطوناف – الابيار الجزائر العاصمة ، أو التقدم أمام محكمة بئرمرادرايس لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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