عاجل/ نداء للجمهور من أمن الجزائر العاصمة

طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة ، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء ، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو” م ع ” مشتبه فيه في قضية النصب.

في هذا الصدد ، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مكتب السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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