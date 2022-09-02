عاجل/ مقاطعة الشرطة القضائية بالأبيار في الجزائر  العاصمة تحجز 44550 قرص مؤثر عقلي

2 سبتمبر، 2022

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ مصالح مقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار، عالجت قضية حيازة المؤثّرات العقلية لغرض البيع، النقل، التخزين والعرض على الغير بطريقة غير مشروعة، حيث تمّ توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وأضاف البيان أن حيثيات القضية تعود إلى معلومة استقتها عناصر فرقة قمع الإجرام بذات المقاطعة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج والبيع للمؤثّرات العقلية بكل أنواعها باستحضار مركبات سياحية، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصّة إقليميا، قامت عناصر الفرقة بعملية ترصّد أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه، مع حجز (44550) قرص مؤثّر عقلي، سيارتين (02) سياحيّتين وهاتفين (02) نقّالين.

وخلص البيان أنّه وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

ش.ن

2 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف قوات الاحتلال بمنطقة سبخة تنوشاد قطاع المحبس

17 مايو، 2022

توقيف 36 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 15 قناطر من الكيف المعالج

18 مايو، 2022

الجزائر: تعديل مواقيت الحجر الصحي من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا

2 فبراير، 2021

منظمة التحرير الفلسطينية تدين الاتفاقية العسكرية المبرمة بين المغرب والكيان الصهـ.. ـيو ني

27 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: