عاجل/ مقاطعة الشرطة القضائية بالأبيار في الجزائر  العاصمة تحجز 44550 قرص مؤثر عقلي

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ مصالح مقاطعة الشرطة القضائية 03 الأبيار، عالجت قضية حيازة المؤثّرات العقلية لغرض البيع، النقل، التخزين والعرض على الغير بطريقة غير مشروعة، حيث تمّ توقيف شخص مشتبه فيه مسبوق قضائيا.

وأضاف البيان أن حيثيات القضية تعود إلى معلومة استقتها عناصر فرقة قمع الإجرام بذات المقاطعة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالترويج والبيع للمؤثّرات العقلية بكل أنواعها باستحضار مركبات سياحية، بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصّة إقليميا، قامت عناصر الفرقة بعملية ترصّد أفضت إلى توقيف شخص مشتبه فيه، مع حجز (44550) قرص مؤثّر عقلي، سيارتين (02) سياحيّتين وهاتفين (02) نقّالين.

وخلص البيان أنّه وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

ش.ن

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