عاجل/ مجلس الأمن الدولي يفشل في تبنّي مشروعي قرارين أمريكي و روسي بخصوص فلسطين

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم، الأربعاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى “وقف إطلاق النار” في قطاع غزة، كما فشل في تبني مشروع قرار أميركي “لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

واستخدمت روسيا والصين خلال هذا الاجتماع، حق النقض “الفيتو” وأفشلتا مشروع القرار الأميركي “الذي يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويدعو إلى هدنة إنسانية، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار”.

كما فشل المجلس في تمرير مشروع القرار الروسي، نظرا لعدم حصوله على الأغلبية، حيث حظي بتأييد 4 دول، ومعارضة دولتين وامتناع 9 دول عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى “وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف ضد المدنيين”.

وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض “الفيتو”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في اعتماد مشروع قرار برازيلي، الأسبوع الماضي، يقضي “بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة”، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

كما فشل في اعتماد مشروع قرار روسي سابق يدعو إلى “وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم” ويدعو إلى “توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية دون عوائق”.

وتجاوزت حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، 6400 شهيد وأكثر من 17 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور

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