عاجل/ قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

22 نوفمبر، 2023
عاجل/ قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة

أعلنت دولة قطر، فجر اليوم الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الاعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

ويشمل الاتفاق حسب بيان الخارجية القطرية، تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الإحتلال الاسرائيلي، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة حسب ذات البيان، بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.

شرف الدين عبد النور

22 نوفمبر، 2023

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