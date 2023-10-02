عاجل/ قبول الوساطة الجزائرية الرامية لحلحلة الوضع بالنيجر

تلقّت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد، و ذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و يعزّز هذا القبول بالمبادرة الجزائرية حسب ذات المصدر، خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

و بعد أخذ العلم بهذا القبول، كلّف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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