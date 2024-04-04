عاجل/ عطاف يُجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، وذلك تنفيذا للقرارات التي تُوجت الاتصال الهاتفي يوم أمس بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وجدّد الوزير أحمد عطاف، بهذه المناسبة، تهانيه الحارة لمحمد مصطفى على تعيينه رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، معرباً عن تطلعه للعمل معه بشكل وثيق خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقاً للمشروع الوطني اللصيق بها.

وتندرج هذه المكالمة الهاتفية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس، من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني، بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة.

شرف الدين عبد النور

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